RASSEGNA STAMPA. Vaccini, da domani previsti i richiami

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX (Commento. Sarebbe interessante se l’inserto “Levante” fosse estraibile nel suo complesso, come fanno tanti altri giornali, da Repubblica al Corriere; una questione di impaginazione che faciliterebbe la lettura).

Covid vaccini: “Parte da oggi la fase due, da domani previsti i primi richiami”. Emergenza covid: “Un contagio alla Dellepiane; cala la curva, stabili i ricoveri”. Covid economia: “A Sestri Levante i ristoratori apparecchiano la protesta”; “Il gestore di Gambatesa getta la spugna”; “A Santa Margherita si riaprono i termini per i buoni spesa”. Covid scuola: “Didattica a distanza? Va tutto bene, anzi no”. Appalto rifiuti: “No a forzature e spalmatura costi”.

Moneglia: perse mano per un petardo, sottoscrizione per una protesi. Sestri Levante: tubazione ko, centro storico senz’acqua. Lavagna: droga in arrivo dal Maraocco, un arresto. Lavagna: Scena Madre al lavoro per il rilancio del Teatro. Lavagna: Moni Ovadia, la Memoria e la Pace. Chiavari: depuratore, rebus condotte, Iren studia le opzioni. Chiavari: capolinea autobus in piazza Dell’Orto e servizi igienici in piazza Nassirya. Chiavari: Paolo Petralia, direttore Asl ha incontrato il sindaco. Chiavari: parcheggio Assarotti, lavori per 377.000 euro. Chiavari: i delitti ed ergastoli.

Rapallo: all’Excelsior, macchine speciali per la sanificazione. Rapallo: carotaggi preliminari al dragaggio.

Camogli: abbattuto l’allevamento di suini incrociati. Camogli: attivato sportello assistenza psicolgica. Recco: mappatura tridimensionale, prima città in Liguria.