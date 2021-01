Rapallo: servizio ritiro rifiuti ingombranti, ottimi risultati

Dalla pagina facebook del sindaxci di Rapallo

A Rapallo è partito il servizio Ecovan itinerante di Aprica per il ritiro di alcuni rifiuti particolari e ingombranti. Nonostante il maltempo l’iniziativa ha avuto un primo ottimo riscontro.

Ringrazio per aver concretizzato questo utile servizio in via sperimentale, il consigliere con incarico alla nettezza urbana Andrea Rizzi, il consigliere con incarico alle frazioni Fabio Proietto e la ditta Aprica.

Per i dettagli sulle tipologie di rifiuti conferibili e sull’itinerario seguito dall’Ecovan condivido di seguito alcune infografiche.