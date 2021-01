Rapallo: polizia municipale, un 2020 con mille compiti da assolvere (6)

La celebrazione di San Sebastiano patrono della polizia municipale è stata l’occasione a Rapallo per fare il punto sul 2020, primo anno del coronavirus che ha mutato tanti comportamenti di vita.

Non a caso alla breve cerimonia svolasi nell’aula del Consiglio comunale, erano presenti i responsabili dei Comandi (in ordine alfabetico) di Carabinieri, Capitaneria di Porto, Guardia di Finanza; Polizia di Stato, Vigili del fuoco. Il comandante della Polizia urbana Fabio Lanata (presenti anche il vice Eugenio Rovetta e il funzionario Patrizio Bavestrello) ha parlato di “collaborazione nel rispetto dei diversi ruoli ed interconnessione” tra le varie forze che dà ottimi risultati; ha parlato di ascolto della città che ricorre agli agenti in strada o al centralino per porre tante domande anche sui dubbi suscitati dai decreti conte; ha ringraziato anche il sindaco Carlo Bagnasco sensibile a risolvere i problemi posti.

Durante la pandemia sono stati effettuati 18.000 controlli e fatte sanzioni a 280 persone; nello stesso periodo si è registrata una drastica diminuzione degli incidenti (solo 220) e una riduzione delle sanzioni,

Tra le novità più significative con un finanziamento della Regione, Rapallo ha sistemato telecamere che registrino le targhe dei veicoli in transito al confine con Coreglia; Santa Margherita sull’Aurelia; Camogli sia sulla strada di San Martino che su quella di Bana (a San Michele e a Zoagli c’erano già). Nel 2020 ci sono state 39 allerte meteo che hanno impegnato i vigili urbani con 101 pattuglie per complessive 216 ore di monitoraggio; altro lavoro impegnativo il controllo dei mezzi che percorrono la via Aurelia e il centro durante le chiusure notturne in autostrada. Altri settori che richiedono tempo e impegno le deiezioni canine e l’abbandono dei rifiuti.

Lanata ha detto che il lavoro del Vigile urbano è cambiato rispetto ieri per il maggiore ventaglio di compiti e di leggi; che tanti problemi si affrontano e risolvono per la compattezza all’interno della polizia urbana e la collaborazione con le altre forze.