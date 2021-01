Rapallo: getta motorino elettrico in mare, denunciato (2)

Ha rubato un motorino elettrico e in una notte di agosto lo ha gettato in mare. Solo oggi, festa di San Sebastiano patrono della polizia municipale, il comando di Rapallo ha identificato e denunciato il responsabile, un maggiorenne ligure. Il caso è stato portato ad esempio dal comandante Fabio Lanata per spiegare come spesso il lavoro della polizia municipale sia lungo, svolto in silenzio e dopo indagini che nel caso in questione hanno coinvolto anche le polizie di Genova e Milano.

Altra laboriosa indagine, conclusasi con sei denunce, riguarda le residenze di alcuni extracomunitari; indagini che hanno richiesto la collaborazione dei comandi di polizia municipale di altre sette città.