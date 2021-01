Rapallo: festa di San Sebastiano al tempo del covid (3)

Dall’ufficio stampa del Comune di Sestri Levante riceviamo e pubblichiamo

Rapallo ha celebrato questa mattina la ricorrenza di San Sebastiano, patrono della Polizia Municipale. Una cerimonia contenuta rispetto al passato, in virtù delle normative anti-Covid. Non è quindi stata celebrata la funzione religiosa all’Oratorio dei Bianchi; si è invece tenuta la conferenza stampa durante cui, come è consuetudine, viene reso noto il resoconto delle attività svolte dal Corpo di Polizia Municipale nell’anno precedente.

Per la civica amministrazione erano presenti il sindaco Carlo Bagnasco, il presidente del consiglio comunale Mentore Campodonico, l’assessore alla Polizia Municipale Franco Parodi.

«Voglio riassumere il lavoro svolto dagli agenti nel 2020 con una parola: sensibilità – osserva il primo cittadino – In un periodo come quello che stiamo vivendo dallo scorso febbraio ad oggi, riuscire a conciliare il desiderio di andare avanti, soprattutto dal punto di vista economico, con il rispetto delle normative, è davvero complicato. Ringrazio pertanto il corpo di polizia municipale per l’abnegazione e l’impegno dimostrato in svariati ambiti malgrado la situazione complessissima, nonché tutte le forze dell’ordine, che considero una grande squadra, sempre presente per la città». Il sindaco Bagnasco ha poi evidenziato la volontà è incrementare gli investimenti nel settore della Polizia Municipale, in particolare per quanto riguarda le attività di protezione civile.

I ringraziamenti sono arrivati anche dal presidente del consiglio Campodonico e dall’assessore Parodi, che ha posto l’accento sulla stretta collaborazione tra amministrazione comunale e polizia municipale che ha portato, l’anno passato, al raggiungimento di importanti risultati in particolare nell’ambito della sicurezza stradale, con il rinnovo di due semafori, la predisposizione di un impianto semaforico in zona Ponte Nuovo, a Santa Maria del Campo, l’installazione in alcuni punti di marker stradali per indurre i conducenti a rallentare.

Per la Polizia Municipale è intervenuto il comandante, Fabio Lanata, presente assieme al vice comandante Eugenio Rovetta e al sovrintendente Patrizio Bavestrello.

Il 2020 ha visto un impegno straordinario da parte degli agenti, dovuto in particolar modo all’effettuazione di controlli per verificare il rispetto delle normative anti contagio da Coronavirus.

Significativo anche l’impegno richiesto anche in occasione delle molteplici chiusure delle tratte autostradali causa lavori, con conseguenti ripercussioni sulla viabilità ordinaria:

Oltre l’attività ordinaria, un altro ambito che vede sempre gli agenti in prima linea sul territorio a supporto della cittadinanza è il servizio di Protezione civile, con particolare riferimento al monitoraggio del territorio durante le allerte meteo.

In calo, rispetto al 2019, gli incidenti stradali e l’elevazione di sanzioni per violazioni al Codice della Strada: un calo fisiologico dovuto alla minore presenza di mezzi in circolazione dovuta alle normative anti-Covid.

Rilevanti le attività di presidio del territorio (58, gli ordini di allontanamento nel 2020 in virtù del Decreto Minniti contro i 19 dell’anno precedente) e l’attività investigativa: un esempio è l’individuazione, proprio in data odierna, dell’autore di un atto vandalico avvenuto la scorsa estate: uno scooter elettrico a noleggio abbandonato in mare. Completato – sempre in tema di monitoraggio e controllo del territorio – anche il progetto finanziato con fondi regionali grazie alla partecipazione all’apposito bando dei Comuni di Rapallo (capofila), Santa Margherita Ligure, Camogli e Coreglia per l’installazione di portali mobili rileva targhe nelle strade di confine tra le località.

«Il nostro compito è diventato multitasking: siamo chiamati a svolgere molteplici mansioni, a volte anche inaspettatamente: si è visto con lo scoppio della pandemia – commenta il comandante Lanata – È stato un anno particolarmente difficile, ma abbiamo moltiplicato gli sforzi per essere sempre punto di riferimento per i cittadini. Ci siamo riusciti grazie all’ascolto e al rispetto dei ruoli, sia all’interno del Corpo, sia nei confronti dell’amministrazione comunale».

A conclusione della conferenza stampa, il comandante Fabio Lanata ha voluto conferire due encomi: uno tutto il personale del Corpo di Polizia Municipale per lo spirito di servizio dimostrato nel fronteggiare la pandemia; il secondo al sovrintendente Daniele Cordazzo, che a dicembre, a seguito del malore del conducente di un’auto, coadiuvato telefonicamente dal 118 ha prestato tempestivo soccorso alla persona (che, oggi, è in buone condizioni di salute): un pronto intervento risultato determinante per superare il momento tragico.