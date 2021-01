Rapallo: encomi agli agenti della polizia municipale

Durante la celebrazione di San Sebastiano, patrono della polizia municipale, a Rapallo il comandante Fabio Lanata ha consegnato due encomi. Uno all’agente Daniele Cordazzo che, in servizio in via Mameli, si era reso conto che il conducente di un’auto, un sorese di 58 anni, aveva perso i sensi e il suo cuore aveva cessato di battere. Grazie all’immediato intervento di Cordazzo, l’uomo si era ripreso ed era stato stabilizzato dal successivo intervento del 118. La persona soccorsa è ancora oggi ricoverata in terapia intensiva.

Un secondo encomio, destinato a tutto il corpo della polizia municipale (un organico di 34 persone) è stato consegnato ad una agente in rappresentanza di tutti i colleghi, per il sacrificio cui sono sottoposti nell’ormai lungo periodo di pandemia in cui hanno intensificato i servizi con grande spirito di altruismo e collaborazione, sopportando inoltre per tutto il turno il fastidio della mascherina. Tra la polizia municipale tuttavia non si è registrato al momento (scongiuro per chi ci crede) alcun caso di covid.

Daniele Cordazzo; in basso l’agente cui è stato consegnato l’encomio esteso a tutto il corpo della polizia locale

