Rapallo: “Col superbonus 267 nuove aziende edili in Liguria”

Dall’ufficio stampa del Movimento 5 Stelle Liguria riceviamo e pubblichiamo

“Al temine di un anno durissimo che sarà ricordato per lo scoppio della pandemia da Coronavirus, il settore delle costruzioni, grazie alla misura del Superbonus 110% voluta dal MoVimento 5 Stelle, mostra la sua resilienza con un saldo positivo tra le imprese cessate e le nuove nate sia a livello nazionale che nelle quattro province liguri. A livello regionale, sono 267 le aziende edili nate con un saldo positivo dell’1% rispetto al 2019. A livello nazionale, invece, parliamo di 10.180 nuove realtà imprenditoriali edili, con un incremento dell’1,23% su base annua”. Così, il capogruppo regionale Fabio Tosi commentando i dati nazionali.

“Nonostante il contesto fortemente compromesso dal lockdown, i dati confermano la bontà dell’intuizione che il MoVimento 5 Stelle ha avuto nel mettere a punto una norma dai tanti aspetti benefici in campo ambientale e sul piano del lavoro. Il Superbonus 110% rappresenta la misura simbolo della nostra visione, un esempio di norma utile al tempo stesso per le famiglie, per le imprese e l’occupazione e per l’ambiente. Proprio oggi, il Governo ha anche messo a disposizione dei cittadini un sito internet dedicato, al quale poter inviare richieste di chiarimento sulla sua applicazione” spiega Tosi.

Che poi conclude: “Superato lo scoglio di questa crisi di Governo insensata, auspico si possa lavorare per estendere ancora di più la portata e la durata di questa norma, centrale per il rilancio dell’economia e per improntare su questo approccio anche il lavoro di messa a punto ulteriore delle misure contenute nel Piano nazionale per la ripresa e la resilienza”.