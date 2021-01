Rapallo: “Caso rifiuti, Amiu gestirà anche il Tigullio?”

Da Gianluca Cecconi, segretario del circolo Pd Rapallo, riceviamo e pubblichiamo

Le decisioni di Genova ricadono sul nostro territorio senza che esso possa esprimersi, con ricadute negative su tutti i cittadini, che rischiano un aumento del 20% della Tari.

Come segretario del circolo PD Rapallo e come cittadino, mi auguro che non si lasci gestire tale decisione solo dai due “contendenti”, Sindaco di Genova, Presidente Metropolitano e Sindaco di Rapallo, vice.

I Sindaci del Tigullio devono dare una risposta unitaria, non è pensabile il “comando io” di Bucci.

Auspico in questo senso un intervento del PD Tigullio e del nostro rappresentante nel Consiglio Regionale a breve.

La scelta del modello gestionale dei rifiuti per il “Bacino del golfo del Tigullio”, deve essere ampiamente condivisa con il territorio e con i sindaci.

Per il circolo PD Rapallo il segretario Gianluca Cecconi