Levanto: le anomalie del decreto

di Guido Ghersi

Come è noto da Levanto a Framura, nelle vecchie gallerie del treno che sono quasi sulla costa, qualche anno addietro è stata costruita una pista ciclo-pedonale che è stata chiamata “Mare e Monti” e che in poco più di 10 km. porta ciclisti e pedoni verso nord nei paesi di Bonassola e Framura. Ora con le nuove norme del vigente Dpcm questo periodo, come è già accaduto in precedenza, vede la Liguria classificata zona arancione, per cui i levantesi, il cui comune supera i 5 mila abitanti, non possono recarsi fuori del territorio comunale, né a Bonassola, Carrodano né tanto meno a Monterosso al Mare nelle Cinque Terre. Al contrario, i comuni citati, che non superano i 5 mila residenti, possono recarsi a Levanto!