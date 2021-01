Lettere/ Camogli: via Molfino, auto con vetri spaccati

Da Giovanni Dettori riceviamo e pubblichiamo

Con la presente vorrei condividere una riflessione, amara visto l’accaduto. Oramai siamo in zona arancione da giorni, lo siamo stati per settimane prima di natale, eppure qualcosa di diverso c’è: rispetto alla primavera scorsa i controlli scarseggiano o addirittura mancano, molta gente è in giro con una scusa piuttosto che un altra e, non sempre si tratta di gente per bene. Ne è la prova questa che forse è un eco della brutta escalation di crimini e violenza che ogni giorno leggiamo sulle testate di Genova e periferia. Possibile che in zona arancione sulla carta si è semi bloccati succeda ciò? Pensiamoci.

Nelle foto il vetro spaccato di un’auto posteggiata