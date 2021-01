Lavagna: “Diga Perfigli, Città metropolitana ha stanziato i fondi”

Da Giovanni Melandri, per il Comitato Giú le mani dal fiume Entella, riceviamo e pubblichiamo

L’arroganza del potere

Non trovo altre parole per definire la protervia con cui Città metropolitana procede imperterrita con il progetto Diga Perfigli.

Di oggi è la notizia della conferma proprio da parte di Città metropolitana degli stanziamenti a bilancio per tali opere.

Della foce e dello scolmatore, invece, se ne parlerà eventualmente solo in seguito.

Come Comitato abbiamo sempre ritenuto che la ricerca del dialogo con le istruzioni fosse utile a trovare soluzioni condivise per il bene del territorio.

Parlo per me stesso, mi sbagliavo, mi rendo conto che certa classe politica, purtroppo ben rappresentata nel nostro territorio, si occupa di tutt’altro e questa ne ė la dimostrazione più evidente.