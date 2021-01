Chiavari: la compagnia ‘ScenaMadre’ prossima ospite de ‘Il Bandolo’

Dall’associazione ‘Il Bandolo’ riceviamo e pubblichiamo

Questo venerdì vi proponiamo:

ScenaMadre è una realtà teatrale professionale fondata nel 2013 da Marta Abate e Michelangelo Frola.

E’ attiva nel Tigullio con laboratori teatrali permanenti per bambini, ragazzi e adulti, e su tutto il territorio nazionale (ogni tanto anche all’estero) con spettacoli teatrali.

Nel 2014 vince il premio Scenario infanzia, uno dei riconoscimenti più importanti nel campo del teatro per le nuove generazioni.

Lo spettacolo vincitore del premio “la stanza dei giochi”, è stato in tournèe in tutta Italia e Svizzera fino al 2020.

Dal 2016 ScenaMadre è sostenuta da Fuoriluogo – La Spezia, centro di produzione teatrale riconosciuto dal MiBACT.

Nel 2020 il nuovo spettacolo ”TRE” vince il 2° posto al Festival teatrale di Resistenza (premio nazionale per il teatro a tematica sociale/civile), è semifinalista al premio InboxVerde, è selezionato per Kilowatt festival, è selezionato per Vimercare ragazzi festival.