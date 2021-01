Chiavari: allerte meteo, rivi collinari sotto l’occhio dell’amministrazione

Dall’ufficio stampa del Comune di Chiavari riceviamo e pubblichiamo



Individuare le principali criticità che contribuiscono, durante eventi meteo di rilievo, a sovraccaricare la rete di deflusso delle acque bianche del tratto compreso tra via Magenta, via Piacenza e corso Lavagna.

«Con questo obiettivo, accompagnati dai tecnici di Autostrade per l’Italia, che ringraziamo per la loro disponibilità e collaborazione, abbiamo effettuato un sopralluogo presso l’area confinante con l’autostrada, alle spalle di viale S. Pio X, lungo la quale scorre un rivo proveniente da Ri alto che convoglia le acque direttamente nella zona bassa di via Piacenza – spiegano il sindaco Marco Di Capua e il consigliere Paolo Garibaldi – Una volta terminate le indagini da parte degli ingegneri, verranno studiate e condivise soluzioni che consentiranno di rallentare il flusso d’acqua proveniente da monte cercando di intervenire fattivamente per alleggerire il carico sulla connessione tra via Piacenza, via Entella e corso Lavagna. Continuiamo a monitorare anche gli altri collegamenti dei canali con i rivi collinari per mettere, ancor di più, in sicurezza le condotte di tutto il quartiere di Ri basso».