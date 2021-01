Camogli: Gruppo Promozione Musicale, nuovo sito internet

Dal Gruppo Promozione Musicale “Golfo Paradiso” riceviamo e pubblichiamo

Stiamo lavorando per dare al nostro sito una faccia tutta nuova! Abbiamo messo in home page una galleria dinamica degli artisti più importanti che in passato ci hanno regalato la loro musica e stiamo lavorando ad una sezione-archivio degli eventi passati. Appariranno presto anche i nostri programmi futuri e piano piano inseriremo tutto il materiale che in questi lunghi anni abbiamo accumulato. Sarà un lavoro grande e per adesso alcune sezioni portano ancora la dicitura “pagina in costruzione”, ma vi invitiamo a già a dare un’occhiata al nostro lavoro: aspettiamo i vostri pareri e i vostri consigli!

https://www.gpmusica.info/

Ci hanno riferito che il link che portava alle informazioni per diventare soci 2021 non era funzionante: abbiamo aggiustato anche quello, adesso potete trovare tutto a questa pagina: https://www.gpmusica.info/diventa-socio



Per ulteriori informazioni: gpmusica.info, gpmusica@libero.it, 0185 770703, 339 5839136 (Whatsapp)