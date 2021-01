Camogli: “Giardini Contemporanei”, il bando

Da Dimensione Riviera Promozioni, per “Giardini Contemporanei a Camogli”, riceviamo e pubblichiamo

Camogli, nota località turistica della riviera ligure di levante attende di poter ospitare appena sarà possibile l’evento “Giardini Contemporanei a Camogli”, già in programma lo scorso anno ma sospeso causa l’emergenza Covid-19 in corso. La partecipazione al bando è per architetti e paesaggisti professionisti del settore nati dal 1985 in avanti. Una giuria accreditata esaminerà gli elaborati pervenuti scegliendo i quindici finalisti che dovranno poi realizzarli per la mostra di “Giardini contemporanei a Camogli”, evento aperto al pubblico.

Ancora oggi l’incertezza dell’evoluzione pandemica non permette di fissare una data precisa di svolgimento ma nel frattempo gli organizzatori:

Ascot Associazione Commercianti ed Operatori turistici e Civ Centro Storico Camogli, in sinergia con Comune di Camogli – Assessorato all’ambiente e lavori pubblici e Assessorato al Turismo – Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori di Genova ed il patrocinio di

Fondazione Italiana di Bioarchitettura® e antropizzazione sostenibile dell’ambiente con Camera di Commercio di Genova e Confcommercio Genova invitano i giovani architetti e paesaggisti a partecipare (iscrizione gratuita con importanti premi) ad inviare i propri lavori.

Info: Architetto Maurizio Canessa, responsabile area tecnica e ambiente Comune di Camogli.

Telefono ufficio 0185 729043 mail lavoripubblici@comune.camogli.ge.it

(al link di seguito il Bando di Concorso)

https://www.comune.camogli.ge.it/c010007/zf/index.php/serviziaggiuntivi/ index/index/idtesto/20515

Bando

Tabloid