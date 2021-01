Appalto rifiuti: passo importante, ma non è la vittoria

Dunque il Tigullio e la Fontanabuona hanno avuto uno scatto d’orgoglio e, maggioranza e minoranza, assieme, hanno detto no alla prepotenza di un’intollerabile Genova Matrigna. Oggi l’ordine del giorno proposto dal vicesindaco metropolitano e sindaco di Rapallo Carlo Bagnasco ha praticamente inglobato quello del collega Elio Cuneo sindaco di Coreglia.

Intendiamoci questa non è una vittoria, ma un passo avanti verso rapporti di normalità. La politica è l’arte del compromesso.

Ora occorre non demordere e non cedere, evitando che i comuni perdano i risultati acquisiti in fatto di differenziata e i cittadini non subiscano aumenti.