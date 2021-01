Zoagli: isola ecologica riservata ai commercianti

L’amministrazione comunale di Zoagli ha deciso di realizzare una nuova isola ecologica in Via Merello, riservata ad alcuni esercizi commerciali presenti nel centro cittadino; eliminando così il conferimento ad oggi attuato sotto l’arcata del viadotto ferroviario.

L’istituenda isola ecologica necessità di un cancello dotato de serratura la cui costruzione è stata affidata alla ditta “Malatesta Corrado” con sede a Rapallo, “operativamente idoneo, per assicurare l’esecuzione dell’intervento in perfetta regola d’arte ed entro tempi molto contenuti, garantendo la massima qualità delle prestazioni, in ossequio ai principi di economicità, efficacia, efficienza, tempestività e correttezza”.

Il cancello a due ante, comprensivo di antiruggine e pitturazione, avrà un costo complessivo di 1.464 euro.