Sestri: i disservizi segnalati dai Volontari del Soccorso

la cronaca della sedura odierna relativa ai disservizi segnalati dalla p.a. "Volontari del Soccorso" di Sestri Levante

Fabio Tosi (Mov5Stelle) ha presentato un’interrogazione, sottoscritta dal collega del gruppo, in cui ha chiesto alla giunta se è stata risolta la situazione denunciata dalla “Pubblica Assistenza Volontari del Soccorso” di Sestri Levante, relativa ad alcune pratiche sanitarie attuate nella fase di accoglienza dei malati Covid19 nella rsa “Villa Immacolata di Genova. Queste pratiche – ha detto – sarebbero in violazione di quanto disposto dalle direttive previste da Alisa per evitare il contagio.

L’assessore alle politiche sociosanitarie Ilaria Cavo ha risposto illustrando la nota fornita dalla Asl3 in cui è stato evidenziato che la rsa è stata autorizzata come rsa Covid il 19 ottobre scorso e che, dietro disposizione di ALiSa, sarà effettuato un sopralluogo di controllo il 26 gennaio prossimo a cui parteciperanno il coordinatore geriatra della struttura semplice dipartimentale e da un tecnico esperto dei servizi sociali del Comune di Genova.