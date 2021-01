Dall’ufficio documentazione e comunicazione dei Vigili del fuoco riceviamo e pubblichiamo

Questa mattina i vigili del fuoco di Busalla sono intervenuti a Ronco Scrivia in via Roma per l’esplosione di una bombola di GPL. L’inquilino è stato trasportato in codice rosso all’ospedale in elicottero. Ingenti i danni.