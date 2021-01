‘Santa’: Comune e Ordine giornalisti contro le false notizie

Dal Comune di Santa Margherita Ligure riceviamo e pubblichiamo

Comune di Santa Margherita Ligure e Ordine dei Giornalisti di Liguria

insieme contro le fake news e con la Finlandia come comune

denominatore.

Nei giorni scorsi il Sindaco Paolo Donadoni e la Consigliera con

incarico alle Politiche per la promozione turistica estera Arianna

Sturlese, hanno incontrato i rappresentanti dell’Ordine dei

Giornalisti di Liguria responsabili del progetto da loro ideato

“Erasmus + Stop Fake News” che prevede come un gruppo di giornalisti

liguri, divisi in due tranche, vadano in Finlandia per una settimana

per partecipare ad attività legate alla lotta alle fake news.

Saputo dell’iniziativa, l’Amministrazione – che con la cittadina

finlandese di Raseborg ha siglato un patto d’amicizia basato su

turismo e cultura – si è messa in contatto per una collaborazione.

L’Ordine dei Giornalisti di Liguria ha accolto positivamente la

richiesta. L’obiettivo primario dell’Ordine dei Giornalisti di Liguria

è la formazione professionale degli iscritti ma il progetto avrà una

forte ricaduta anche sul territorio perché prevede un lavoro in rete

con istituzioni e scuole per replicare in Liguria il modello

finlandese, adattandolo alla realtà locale. Ed è su questa seconda

fase che verranno sviluppate sinergie e collaborazioni con il Comune

di Santa Margherita Ligure.

Il modello finlandese è un esempio virtuoso in materia perché si basa

sull’autorevolezza dei giornalisti e su un vasto programma di

interventi nelle scuole e presso il pubblico adulto, operati da una

rete di soggetti che diffondono in modo capillare la cultura

dell’informazione corretta; la Finlandia è in cima a tutte le

classifiche per alta alfabetizzazione mediatica del pubblico e bassa

diffusione delle fake news.

«La nostra amicizia con la Finlandia ci ha dato questa opportunità per

aprirsi verso altre realtà e importare modelli virtuosi – dichiarano

Donadoni e Sturlese – Ringraziamo l’Ordine dei Giornalisti di Liguria

a cui offriamo fin da subito la nostra collaborazione e disponibilità

per attuare il programma che hanno pensato su un argomento, quello

delle notizie false, che troppo spesso incide negativamente

sull’informazione rivolta ai cittadini».