Recco: vetro, plastica e metalli, nuove modalità di conferimento

Dopo la riqualificazione della Cabina Loderini, che diventerà un’isola ecologica in centro città, sempre dal 1° febbraio, ci sono importanti novità relative alla raccolta dei rifiuti, necessarie per raggiungere alte percentuali di differenziata e il riciclo dei diversi materiali. Il nuovo servizio prevede di unificare la raccolta degli imballaggi di alluminio e di acciaio insieme alla plastica nel sacchetto dedicato, che dovrà essere esposto in strada accanto ai contenitori. Il vetro va invece raccolto da solo nell’apposito cassonetto. “In accordo con Amiu – chiariscono il sindaco Carlo Gandolfo e l’assessore all’ambiente Edvige Fanin – abbiamo scelto di unificare la raccolta dei metalli insieme alla plastica, una modifica che consentirà di snellire il servizio di raccolta recuperando risorse e garantendo importanti vantaggi per la comunità”.

Il volantino con le nuove modalità di conferimento.

volantino