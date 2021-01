RASSEGNA STAMPA. Rifiuti, i sindaci vogliono essere ascoltati

Oggi, martedì 19 gennaio, auguri a Mario. Mercati settimanali: Bogliasco; Cicagna; Cogorno; Varese Ligure; Zoagli. Parole: scavezzacollo (pendio scosceso e pericoloso; caduta a precipizio; di persona per lo più giovane e indisciplinata imprudente e sregolata. Proverbi: “L’uomo non ha maggior amico che se stesso”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Appalto rifiuti metropolitano a Amiu: i sindaci dei tre maggiori Comuni vogliono essere ascoltati. Covid scuola: “A Rapallo tre classi in quarantena al Gianelli”; “Sì al rientro in aula, ma tutti vaccinati”; “Noi a scuola in presenza con una compagna speciale”. Covid vaccini “Sono oltre 4.000 i vaccinati in Riviera”. Covid economia: “Ristori a rilento, ma per fortuna arrivano”; “E’ l’ora della mobilitazione, a Sestri Levante protesta ai giardini Ventre”; “Chiedo aiuto non ho casa, non posso andare avanti così”.

Sestri Levante: l’addio a Massimo Solari. Chiavari: ergastolo per Sergio Tiscornia, uccise Orazio Pino per gelosia. Chiavari: si è spento Chicco Usai. Chiavari: detenuto si ferisce con lametta. Chiavari: Under investigation, omaggio a Mastrioianni. Chiavari: nessuna scuola in via Trieste. Chiavari: don Dondero va in pensione, don Bruzzone a Carasco. Leivi: addio a “Nitta” Solari.

Zoagli: nominati i membri dell’asilo Merello. Rapallo: parcheggio ospedale, assegnazione sospesa. Santa Margherita Ligure: aree protette, i 5 Stelle interrogano i ministri. Portofino: San Sebastiano, restrizioni per il covid.

Recco: alta formazione nell’ex asilo, il progetto piace al Marco Polo.