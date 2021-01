Rapallo: “La disponibilità dell’ufficio Demanio del Comune”

Da Andrea Carannante,Comitato Difendi Rapallo, riceviamo e pubblichiamo

Ringraziamo l’ufficio demanio del Comune di Rapallo per la disponibilità data al Comitato Difendi Rapallo. In un paese dove la politica, compresa quella di opposizione (che dovrebbe essere più attenta agli appelli dei cittadini), non collabora, sapere che le istituzioni si rendono disponibili nella completa trasparenza è già una vittoria per un comitato cittadino. La partita sul porto di Rapallo deve passare in mano ai rapallesi che devono essere informati.