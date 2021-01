Rapallo: Excelsior Palace Hotel, novità nella sanificazione

Dall’Excelsior Palace Hotel riceviamo e pubblichiamo

All’Excelsior Palace Hotel di Rapallo, oggi più che mai, l’obiettivo primario da perseguire rimane uno solo, peraltro sempre lo stesso: il benessere dei propri Ospiti. In quest’ottica, dopo aver effettuato importanti investimenti per la riapertura in totale sicurezza a seguito dell’emergenza sanitaria, si aggiungono oggi due nuovi macchinari che dotano la struttura di un sistema di sanificazione altamente qualificato.

Si tratta di due macchine idonee rispettivamente per ambienti di 200 e 100 mq con “ActivePure Technology”, l’unico sistema di purificazione e sanificazione di ambienti e superfici riconosciuto e certificato dalla Nasa. In pratica, questa tecnologia è una variazione di quella sviluppata dai ricercatori della Nasa per l’utilizzo all’interno della Stazione Spaziale Internazionale.

ActivePure si è dimostrata efficace sia contro i virus a Rna che contro i virus a Dna. E’ la stessa tecnologia messa in campo in America per ripristinare salubrità a seguito degli attacchi dell’11 settembre 2001.

Anche in questa occasione l’Hotel dimostra di saper intercettare le esigenze della sua Clientela, raccogliendone le richieste maggiormente sentite, che in questo periodo non possono che essere collegate al tema della prevenzione igienico sanitaria per la salute e la sicurezza.

Per ulteriori informazioni: marketing@excelsiorpalace.it