Portofino: Castello Brown, parte il restauro conservativo

Dopo esserne tornata pienamente in possesso anche per quanto riguarda la gestione, l’amministrazione comunale di Portofino ha deciso di effettuare il restauro conservativo di Castello Brown. Sia la parte interna sia le facciate e la pavimentazione dei vialetti.

L’elenco degli interventi è lungo, ambizioso e dettagliato. Si; si parte dalla terrazza belvedere sul borgo con il rifacimento dei parapetti murari con l’inserimento cimasa in pietra con ringhiera in ferro ferro e vetro sui sui parapetti del belvedere.

Si passa al restauro delle facciate; ai camminamenti di accesso in pietra da via alla Penisola fino mal portone di ingresso con materiale stabili rispetto alla ghiai; al rifacimento del mosaico davanti al portone di ingresso; all’illuminazione. Per quanto riguarda gli interni è previsto il rifacimento delle pareti con materiale anti-umidità; dei pavimenti, delle ringhiere.

Il primo passo è l’assegnazione del progetto definitivo che dovrà tenere conto dei vincoli cui è sottoposto il Castello e che in fase esecutiva dovrà tenere conto di eventuali osservazioni degli enti che parteciperanno alla conferenza dei servizi. L’importo per l’affidamento del progetto è stimato in 9.400 euro.