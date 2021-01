Piano rifiuti: ordine del giorno di Elio Cuneo

Dal Consigliere metropolitano Elio Cuneo, sindaco di Coreglia Ligure, riceviamo e pubblichiamo il testi dell’ordine del giorno relativo il Piano di gestione dei rifiuti

Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021-2023 – Proposta n. 2618 Ordine del giorno

Il Consiglio Metropolitano di Genova

Visto il Piano Regionale di gestione dei rifiuti approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 14 del 25/03/2015;

Richiamato il Piano Metropolitano in materia di ciclo dei rifiuti approvato con Delibera del Consiglio Metropolitano n. 31 del 18/07/2018;

Vista la Determinazione del Sindaco Metropolitano n. 60/2020 del 16/09/2020 ad oggetto “Attivazione del processo di valutazione per la scelta del modello gestionale e organizzativo del servizio di gestione integrato dei rifiuti per il bacino “Fascia costiera del Tigullio occidentale, centrale e orientale” e per il bacino “Golfo Paradiso-Fontanabuona-Aveto-Sturla-Graveglia”;

Preso atto che con tale atto si è di fatto attivato il percorso istruttorio per la valutazione del modello organizzativo ottimale nonché la successiva individuazione del gestore del servizio;

Considerata la particolarità e la complessità del territorio interessato da tale valutazione che si articola su Comuni costieri di medie dimensioni nonchè su Comuni di piccole dimensioni dell’entroterra;

Considerati altresì gli ottimi risultati ottenuti dalla maggior parte dei Comuni interessati nella gestione del servizio di raccolta dei rifiuti tale da consentire il raggiungimento di eccellenti risultati in termini di percentuali di raccolta differenziata;

Considerato che una così preziosa esperienza e conoscenza non può non essere presa inconsiderazione vanificando di fatto il lavoro e l’impegno di anni di Amministratori locali;

Considerato che anche il DUP 2021/23 al paragrafo 2.6 prevede il proseguimento di detto percorso;

Gruppo consiliare Patto Metropolitano Impegna il Sindaco Metropolitano

A garantire che il processo di valutazione per la scelta del modello gestionale e organizzativo del servizio di gestione integrato dei rifiuti per il “Bacino Golfo Paradiso e Valli del Levante” e il “Bacino del Golfo del Tigullio” venga ampiamente condiviso con il territorio interessato in modo particolare con i Sindaci prima di determinare il percorso di scelta del gestore,non limitando il ruolo dei Primi Cittadini alla sola espressione di un parere in sede di Conferenza di Coordinamento di Bacino.A tale scopo venga istituito da subito un Tavolo di Coordinamento di Bacino a cui sono invitati il Consigliere Delegato di Città Metropolitana, la Direzione Ambiente di Città Metropolitana, eventuali tecnici incaricati, i Sindaci o loro delegeti e i responsabili degli uffici Dal tecnici dei Comuni.

Il Consigliere Metropolitano Elio Cuneo