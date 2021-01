Nervi: ruba 15 confezioni di tonno; denunciato 23enne

Dal Portavoce della Questura di Genova riceviamo e pubblichiamo

La Polizia di Stato ha denunciato, ieri pomeriggio, un cittadino dell’Ecuador di 23 anni, con svariati precedenti di Polizia, per il reato di furto.

Il giovane è entrato all’interno della Coop di via del Commercio ed ha cercato di rubare 15 confezioni di tonno in scatola per un valore di circa 79 euro.

Un addetto alla vigilanza però lo ha visto e seguito e, quando il giovane ha oltrepassato le casse senza pagare, lo ha fermato per poi chiamare la Polizia

Una volante della Questura, intervenuta rapidamente in soccorso del vigilante, ha bloccato il ladro trovandolo ancora in possesso della refurtiva che aveva ben nascosto all’interno di uno zaino.