Ne: inaugurato il defibrillatore di Chiesanuova

Dal Comune di Ne riceviamo e pubblichiamo

Terzo defibrillatore, in poco più di un anno, inaugurato dal Sindaco di Ne, Francesca Garibaldi, a tutela della comunità della Val Graveglia. Il nuovo DAE, acquistato dal Comitato Feste della Parrocchia di Chiesanuova, è stato posizionato sul piazzale antistante la chiesa di San Biagio, a Chiesanuova, ed è stato inaugurato domenica 17 Gennaio 2021, dopo la Santa Messa. Alla benedizione di questo nuovo dispositivo, da parte di Don Federico Icardi, è seguito un grosso applauso che ha racchiuso in sé la gioia dei parrocchiani che hanno partecipato alla cerimonia, tra cui Francesca Garibaldi, in questa occasione nel doppio ruolo istituzionale e “parrocchiale”, degli Amministratori Comunali presenti (il Vicesindaco Fabrizio Podestà e i consiglieri Loredana Arpe, Danilo Garibaldi, Simona Guerrieri e Cristina Rivara), dei volontari della Protezione Civile Radio Club Levante, Andrea Repetto e Roberto Velpini, e della Pro Loco Val Graveglia rappresentata dal Vicepresidente, Paolo Rissetto.

“La speranza è sempre quella di non averne mai bisogno – afferma il Sindaco di Ne- ma avere a disposizione questi strumenti, dislocati in punti strategici del territorio, può essere davvero vitale nell’affrontare prontamente certe emergenze”.

“L’Amministrazione è molto attenta alla salute dei suoi concittadini, ai bisogni e alle esigenze ad essa collegati -aggiunge la consigliera con delega alla sanità, Loredana Arpe- e, tra gli obiettivi che ci siamo posti, c’è proprio quello di cardio-proteggere il territorio comunale, non solo attraverso l’installazione di DAE pubblici in diverse frazioni, ma coadiuvando queste azioni con corsi finalizzati al corretto utilizzo di questo dispositivo”.