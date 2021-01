Lavagna: Premio Dallorso, annullata l’edizione 2021

Dall’associazione culturale ‘L’agorà di Lavagna’ riceviamo e pubblichiamo

L’Associazione Culturale l’Agorà di Lavagna comunica, con rammarico, l’annullamento dell’edizione 2021 del “Premio Francesco Dallorso”.

Il Direttivo Agorà, fiducioso nel positivo evolversi dell’emergenza Covid, ha atteso fino all’ultimo per decidere se dare corso all’evento, confidando in un allentamento delle misure di prevenzione, condizione necessaria per poter realizzare questo importante appuntamento annuale.

Il “Premio Francesco Dallorso” ha sempre avuto un grandissimo riscontro tra i giovani e gli studenti dei vari Istituti del comprensorio. Le problematiche relative alla didattica a distanza non hanno certo favorito il lavoro di gruppo, l’ideazione e la realizzazione di progetti da parte degli studenti. Speriamo che al più presto possa essere ripresa la didattica in presenza e in sicurezza, per poter consentire agli studenti momenti di aggregazione e socialità.

Agorà è dispiaciuta per questa decisione, ma è certa della comprensione da parte di tutti. La manifestazione è stata annullata per non vanificarne il riscontro ed il successo. Confidiamo nel ritorno dell’evento nel 2022, per una nuova entusiasmante edizione, che ci auguriamo sarà caratterizzata, come sempre, da una grande partecipazione di giovani candidati.

Non appena le disposizioni in materia di contenimento e contrasto del virus COVID-19 lo permetteranno, si terrà la cerimonia di Premiazione del “Premio Francesco Dallorso” edizione 2020.

Mai avremmo immaginato di scoprirci così vulnerabili. Adesso che la pandemia sferza la sua seconda ondata è difficile guardare oltre l’orizzonte ristretto imposto dal virus, ma noi di Agorà non ci scoraggiamo e vi terremo informati sulle nostre iniziative per il 2021.