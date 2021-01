Guide ambientali: chiesti indennizzi per la categoria

Dall’ufficio stampa del onsiglio regionale riceviamo e pubblichiamo la cronaca della seduta relativa ai ristori alle Guide ambientali escursionistiche

Gianni Pastorino (Linea Condivisa) ha presentato un’interrogazione in cui ha chiesto alla giunta che anche le Guide ambientali escursionistiche possano accedere ad un programma di sostegno al reddito o possano beneficiare delle misure adottate dalla Regione. Il consigliere ha ricordato che, a differenza delle Guide Turistiche, le GAE non hanno finora goduto di una specifica legge nazionale di abilitazione o qualifica e ricadono, quindi, nella più generale legge 4/2013 sulle professioni “non ordinistiche”, in virtù della quale la relativa associazione è iscritta nelle liste del Ministero dello Sviluppo Economico con un proprio profilo professionale.

L’assessore al turismo Gianni Berrino ha ribadito il proprio interesse al tema delle professioni turistiche e, rispetto all’assenza di un normativa nazionale sulle GAE, ha sottolineato «le reiterate richieste al Governo per una riorganizzazione normativa generale delle professioni turistiche, settore in stallo dal 2013». Berrino ha quindi ricordato gli incentivi regionali e, in particolare, il Progetto Smart@ttivo del 2020, indirizzato a guide e accompagnatori turistici, che ha aiutato la categoria in caso di prolungata disoccupazione legata all’emergenza Covid-19, con strumenti integrati di sostegno. L’assessore ha assicurato: «Il Progetto sarà riproposto nell’ambito del Patto per il Lavoro nel Turismo per l’anno 2021»