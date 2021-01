Chiavari: “Ex Italgas, serve un chiarimento definitivo”

Dal Comitato contro la cementificazione dell’area ex Italgas riceviamo e pubblichiamo

La notizia è ufficiale: il progetto di edilizia residenziale presentato da

Italgas per l’intervento in via Trieste non è conforme alle normative ed è

stato bocciato!

Il Sindaco di Chiavari l’aveva anticipato tra le righe in un’intervista

televisiva già il 12 gennaio scorso, ma il provvedimento del quale si

ignora la data di adozione era rimasto sconosciuto all’opinione pubblica

ed anche a noi del Comitato. Si è avuta ulteriore conferma della

bocciatura durante l’ultima seduta del Consiglio comunale, per trovare

oggi su un quotidiano locale ampio risalto e la conferma definitiva. A

questo proposito desideriamo innanzitutto esprimere la nostra

soddisfazione per tale provvedimento, ringraziando tutti coloro che ci

hanno sostenuto in questa nostra iniziativa.

Però ci sembra che sull’Area ex Italgas continuino ad esserci delle

situazioni poco chiare. Sapevamo infatti che il Sindaco Di Capua già nel

febbraio 2020 stava trattando con la società per cercare di realizzare

posteggi e verde pubblico e ciò infondeva fiducia e speranza. Le recenti

dichiarazioni del nostro primo cittadino ci lasciano però perplessi. Mentre

nell’intervista televisiva ed in Consiglio comunale dichiarava la

disponibilità di Italgas a cedere gratuitamente l’area al Comune, oggi

apprendiamo che non esistono in merito accordi scritti ma solo colloqui,

che peraltro non avrebbero avuto seguito e viene ribadito che l’area è

ancora privata. Inoltre non capiamo come tale area possa essere adatta

alla realizzazione di un nuovo polo scolastico. Questa ipotesi ha qualche

fondamento?

Nel merito riconfermiamo la nostra contrarietà in quanto questa zona

della città ha bisogno di spazi verdi e di parcheggi, essendo già gravata

dal traffico dei residenti, dei lavoratori e di tutte le attività ospitate dall’ex

Nuovo Palazzo di Giustizia.

Per concludere chiediamo al Sindaco e a tutti i Capigruppo Consiliari un

chiarimento definitivo sulla situazione attuale e sugli sviluppi futuri.