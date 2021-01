Chiavari: disagi telefonia, Tim ha spiegato la situazione

Dall’ufficio stampa del Consiglio regionale riceviamo e pubblichiamo la cronaca della seduta odierna relativa ai disservizi sulla rete di telefonia Tim

Sandro Garibaldi (Lega Liguria-Salvini) ha presentato un’interrogazione in cui ha chiesto alla giunta quali provvedimenti assumerà presso i soggetti competenti per ottenere un intervento che metta fine ai disservizi alla rete di telefonia mobile e fissa del gestore Tim, disservizi che sono riscontrati in varie zone della città di Chiavari e in alta e bassa Val Graveglia. Il consigliere ha rilevato che questi disservizi determinano il rallentamento o interruzione nel lavoro degli uffici, impediscono le chiusure fiscali elettroniche degli esercizi commerciali e, infine, la didattica a distanza diventa difficoltosa o impraticabile.

L’assessore alla tutela dei consumatori Simona Ferro ha risposto ricordando di avere inviato una lettera alla società, subito dopo le segnalazioni del consigliere, a cui ha ricevuto risposta il 14 gennaio scorso dalla dirigenza regionale. Nella comunicazione del 14 gennaio la società sono stati illustrati i guasti più recenti e i relativi interventi di ripristino e Tim ha ribadito la totale collaborazione nel prendere in considerazioni eventuali lamentele e impegnandosi a intervenire con tempestività per risolvere i problemi.