Carasco: frana e alberi abbattuti in via Prioria

La notte scorsa in via Prioria a Carasco si è verificato uno smottamento a lato della strada. Nella terra franata, affondavano le radici alcuni alberi che si sono abbattuti sulla sede stradale. Erano le 3.30 quando è stato chiesto ai vigili del fuoco di Chiavari di intervenire per liberare la carreggiata. Oggi saranno i tecnici del Comune a studiare le misure per contenere lo smottamento.