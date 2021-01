Camogli: “Le vecchie, pesanti scale in ferro del cimitero”

Interpellanza di Agostino Bozzo, consigliere comunale di “Camogli nel Cuore”.

Il sottoscritto Consigliere Comunale,

preso atto che nel cimitero del centro molte scale di ferro sistemate per raggiungere i loculi in alto costituiscono un grave problema per coloro che desiderano sistemare fiori ai loro defunti, sia per le loro condizioni strutturali sia per il peso per chi desideri spostarle

Considerato che molte persone anziane usufruiscono di dette scale

Interpella

per conoscere se ritiene opportuno sostituire dette scale di ferro con nuove scale in alluminio, più leggere da spostare e più sicure per chi le usa.