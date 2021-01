Camogli: “Ciclisti nell’isola pedonale, un pericolo”

Interpellanza di Agostino Bozzo, consigliere comunale di “Camogli nel Cuore”.

Il sottoscritto Consigliere Comunale,

preso atto che nei giorni di tempo buono e in particolare i sabati e i festivi molti ciclisti percorrono il lungomare di Via Garibaldi nei due sensi di percorso senza accompagnare a piedi la loro bicicletta nell’orario di chiusura al traffico

Considerato che tutto ciò costituisce, oltre ad una palese violazione di transito, un pericolo per chi passeggio in detta strada e in particoolare per i bambini che giocano in prossimità della “quadrata”

Interpella

per conoscere se ritiene opportuno intervenire in merito.