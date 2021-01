Calcio/ Il Rivasamba lancia la ‘prova gratuita’ per le giovani leve

Dall’ufficio comunicazione dell’ASD Rivasamba HCA riceviamo e pubblichiamo

La società ASD Rivasamba Hca, in questo momento così difficile per tutti noi, vuole restare vicino alle famiglie ed invita tutti i bambini nati dal 2010 al 2016 compresi, a presentarsi presso i campi sportivi Andersen Stadium – Via Modena n. 1 Sestri Levante e Campo Bottai – A 7 – Via Caboto – Riva Trigoso, per una prova gratuita fino a fine stagione.

Tutte le informazioni utile per aderire all’iniziativa e partecipare agli allenamenti in totale sicurezza, garantita dallo staff della società sempre presente presso gli impianti, sono reperibili presso la Segreteria al n. 0185459203 oppure contattando direttamente al nostro responsabile e coordinatore del settore giovanile David al n. 3358455516.

Vi aspettiamo numerosi !!!