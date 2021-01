Bogliasco: lunedì 25 Consiglio comunale

Il Consiglio comunale di Bogliasco è convocato lunedì 25 gennaio alle ore 18.00. Ordine del giorno:

1 Approvazione verbali adottati nella seduta consiliare del 28 novembre 2020

2 Regolamento comunale per l’esercizio del diritto di accesso a dati, informazioni e documenti amministrativi. Approvazione

3 Approvazione regolamento per la compartecipazione dell’utenza alle prestazioni sociali e socio-sanitarie agevolate in materia di servizi sociali

4 Accordo quadro per la collaborazione istituzionale tra la Città metropoli tana di Genova e il Comune di Bogliasco per il triennio 2019-2021. Approvazione

5 Approvazione schema di protocollo per la gestione del servizio di trasporto extraurbano degli studenti con disabilita’ frequentanti il secondo ciclo di istruzione e la formazione professionale – Anno scolastico 2020/2021

6 Modalità di applicazione dell’imposta di soggiorno per l’annualità 2021 come previsto dalla deliberazione di giunta comunale n. 108 in data 29 dicembre 2020

7 Ratifica atto di giunta comunale n. 107 del 29/12/2020. Presa d’atto della facoltà di non predisporre il bilancio consolidato. art. 1 c. 831 L. 30/12/2018 n. 145

8 Approvazione del regolamento comunale di contabilità in attuazione dell’armonizzazione degli schemi e dei sistemi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011

9 Istituzione dal 1º gennaio 2021 del canone unico e del canone di concessione dei mercati ai sensi della Legge 27/12/2019 n. 160 – Disciplina provvisoria

10 Mozione presentata dal gruppo consiliare Movimento 5 Stelle Bogliasco ad oggetto: contenimento di spese non necessarie e riduzione delle imposte comunali (prot. n. 10055 del 23/11/2020)

11 Interrogazione presentata dal gruppo consiliare Movimento 5 Stelle Bogliasco ad oggetto: recupero delle somme anticipate per la riqualificazione della centrale termica dello stadio del nuoto (prot. n. 10056 del 23/11/2020)

12 Interrogazione presentata dal gruppo consiliare Movimento 5 Stelle Bogliasco ad oggetto: progetto e finanziamento di interventi per la sistemazione del litorale (prot. n. 10057 del 23/11/2020)

13 Interrogazione presentata dal gruppo consiliare Movimento 5 Stelle Bogliasco ad oggetto: nuovo servizio di igiene urbana (prot. n. 10058 del 23/11/2020)

14 Interrogazione presentata dal gruppo consiliare Movimento 5 Stelle Bogliasco ad oggetto: ripristino dell’approdo sul molo per i battelli del servizio pubblico di trasporto marittimo (prot. n. 10059 del 23/11/2020)