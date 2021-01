‘Santa’: riaperto il bando per i Buoni Spesa

Da Comunicazione Comune di Santa Margherita Ligure riceviamo e pubblichiamo

Si comunica che sul sito del Comune di Santa Margherita Ligure www.comunesml.it è stato nuovamente pubblicato il bando per richiedere i Buoni Spesa/voucher multiuso per l’acquisto di generi alimentari e prodotti di prima necessità alle persone che abbiano perso in tutto o in parte il proprio reddito in conseguenza della situazione economica conseguente al prolungarsi dell’emergenza da Covid-19.

La domanda può essere compilata direttamente sul Form del Comune di S. Margherita Ligure

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc1E9FN6wlJYUrTijDdr7bjYZ3URVZ9ejzfzhXToLPY0qNN8A/viewform

oppure compilata a mano ed inviata via email a: buonospesa@comunesml.it

(il modulo al seguente link https://comunesml.it/wp-content/uploads/2021/01/DOMANDA-UNICA-2021-BUONI-SPESA-VOUCHER-MULTIUSO.pdf )

Nelle giornate del 18 – 19 – 20 – 21 – 22 gennaio 2021 dalle ore 9 alle ore 12 sarà possibile ritirare e compilare la domanda di partecipazione con il supporto del Dott. Candio in Corso Matteotti 75 – piano terra. Per informazioni è possibile contattare il numero 0185 205361.

Nelle giornate del 18 e 20 gennaio 2021 dalle ore 14 alle ore 17 sarà possibile ritirare e compilare la domanda di partecipazione con il supporto dell’Assistente Sociale Dott.ssa Borella in Corso Matteotti 75 – primo piano senza appuntamento.

Si ricorda che la domanda sarà ritenuta valida se presentata entro e non oltre le ore 12 del 25 gennaio 2021.