Recco smart: “Il sindaco e lo slancio propositivo, grazie”

Città Smart – Italia, è un’associazione nata nel Comune di Recco con lo scopo di far dialogare i cittadini, i professionisti, le aziende e le P.A. con l’obiettivo di sinergizzare, sensibilizzare e rilanciare i singoli territori; il tutto attraverso la creazione di gruppi mirati locali, atti a proporre pratiche di buona gestione amministrativa e privata. Tali gruppi, inoltre, sono supportati da una rete di professionisti qualificati, che si identificano anche con un logo creato e collegato alla pagina Città Smart – Italia, per avere un senso di riconoscimento e appartenenza a livello di media marketing, come in esempio “Recco Smart – Golfo Paradiso” e “Riviera dei Fiori Smart”.

In tal senso Citta Smart – Italia ringrazia il Sindaco di Recco dello slancio propositivo citato nell’articolo oggi pubblicato sul Levante News; speriamo a questo punto di riuscire ad intervistarlo per porgli quesiti e repliche di natura amministrativa, riguardante il territorio di Recco ed eventualmente dei comuni limitrofi.

http://www.levantenews.it/…/recco-la-prima-citta-della…/