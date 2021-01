Recco: “Il tentativo di esautorare Consiglio e commissioni”

Da Ivana Romano, consigliera comunale Gruppo “Onda” riceviamo e pubblichiamo

Ho riflettuto con attenzione sull’opportunità di rispondere alla gentile provocazione pubblicata il 13 gennaio. In questa fase molto delicata, io credo di rappresentare esattamente la fascia di persone che non godono di alcuna tutela. Pertanto il mio pensiero al lavoro è non solo doveroso ma necessario. Tuttavia mi hanno insegnato a non camminare guardandomi i piedi, bensì alzando gli occhi, sempre, verso l’orizzonte.

Attualmente il nostro progetto è bloccato dal tentativo palese di esautorare il Consiglio Comunale e le Commissioni delle loro principali funzioni. La convocazione durante l’orario di lavoro deve essere un caso eccezionale. Siamo in attesa da metà dicembre di una risposta della Segretaria Comunale, che certamente in qualità di capo del personale ma soprattutto di garante della legalità e della correttezza amministrativa saprà farsi rispettare ristabilendo il consueto orario serale delle riunioni.

La nostra presenza vuole essere la voce di chi non accetta “la scelta che fa meno schifo” (citazione di Scanzi – Il Fatto quotidiano”).

Vuole essere il richiamo all’impegno del singolo, perchè è quello a fare la differenza. E ad innescare il meccanismo del cambiamento. Certamente siamo lontani da ogni specie di marketing della politica. Non smettiamo di crederci e di essere fiduciosi!