RASSEGNA STAMPA. Val d’Aveto, turisti attratti dalla neve

Oggi, lunedì 18 gennaio, auguri a Liberata. Mercati settimanali: Recco; Riva Trigoso. Parole: acquaforte (nome antico dell’acido nitrico in quanto usato nella tecnica dell’incisione su lastre di rame o acciaio, dalle quali si traggono riproduzioni su carta; il disegno ottenuto con la suddetta tecnica). Proverbi: “Quando la neve si scioglie si scopre la mondezza”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Val D’Aveto: “La montagna attrae anche senza lo sci” ; “Pronti ad aprire le piste anche a metà febbraio”. Covid: in lieve calo i ricoveri; vaccini a quota 4.128.

Sestri Levante: spiaggia ottagono, due moduli removibili in acciaio e legno. Sestri Levante: lavori di manutenzione per il leudo “Nuovo aiuto di Dio”. Chiavari: alla Fara hotel a Cinque Stelle. Chiavari: Poste, lunghe code e disservizi del sito. Chiavari: “Tigullio sempre più ai margini, servono idee e unità” (Commento. E’ proprio vero, specie in alcuni settori). Chiavari: pattinaggio sul ghiaccio fino al febbraio.

Rapallo: balneari e Lega “Proroga fino al 2033 legittima”.

Uscio: fototrappole per controllare i lupi.

San Colombano: concorso presepi, attestato a tutti.