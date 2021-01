Rapallo: “Rifiuti, sto lavorando per trovare una soluzione” (2)

Il sindaco di Rapallo Carlo Bagnasco ammette il confronto con il sindaco metropolitano Marco Bucci senza scendere nei dettagli. Il problema dell’appalto metropolitano rifiuti, che non è tale perché sarebbe un affidamento diretto all’Amiu per quindici anni, è da giorni al centro di un dibattito difficile perché non vede due schieramenti politici contrapposti, bensì il Tigullio contro una Genova più che matrigna.

Carlo Bagnasco spiega: “Il problema rifiuti va risolto e con i tecnici sto cercando possibili soluzioni che possano mediare tra le diverse posizioni. C’è anche collaborazione con i colleghi del Tigullio”.