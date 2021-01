Rapallo; la visita del generale Rosario Massino

Dall’ufficio stampa del Comune di Rapallo riceviamo e pubblichiamo

Questa mattina presso il comune di Rapallo si è tenuta la visita ufficiale del comandante regionale della liguria, generale di brigata della Guardia di Finanza Rosario Massino, accompagnato dal generale di brigata Vincenzo Tomei, dal colonnello Ivan Bixio, comandante del I gruppo Genova e dal comandante della Guardia di Finanza di Rapallo Emidio Maravalli.

A riceverli, il sindaco Carlo Bagnasco e il comandante della Polizia Municipale di Rapallo Fabio Lanata. La visita è stata l’occasione per consolidare il rapporto di collaborazione e incrementare le sinergie tra istituzioni, anche in prospettiva dei mutamenti che stanno avvenendo in questo particolare e difficile momento storico.