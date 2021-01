Rapallo. Bagnasco: “Nessuna polemica di tipo personale” (3)

In relazione al caso appalto rifiuti, dal sindaco di Rapallo Carlo Bagnasco riceviamo e pubblichiamo la seguiente dichirazione:

“In relazione a quanto uscito su alcune agenzie di stampa, riguardante un colorito intervento del Sindaco Marco Bucci, in seguito ad una mia presa di posizione molto chiara sul tema dello smaltimento dei rifiuti e della volontà di gestione in house da parte di Amiu, tralascio qualsiasi polemica di tipo personale, ma confermo pienamente quanto affermato nella occasione in oggetto. Il Tigullio non può non rivendicare un ruolo decisionale in scelte fondamentali per il suo sviluppo e su questi temi gli interessi dei comuni e dei cittadini devono prevalere su tutto”.