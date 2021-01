Lettere/ “Di Capua ha ragione. Firmiamo una petizione”

Da Giacomo Canale riceviamo e pubblichiamo

“I cittadini dei nostri comuni saranno direttamente interessati da tali decisioni in quanto regoleranno l’importo della Tari che dovranno corrispondere e la qualità del servizio di pulizia e raccolta differenziata che andranno a ricevere.

Il Tigullio risponde in maniera compatta e unita, con spirito di collaborazione, per tutelare le peculiarità e le specificità di un territorio e di una popolazione con esigenze particolari.” (Tratto dal post del sindaco di Chiavari Avanti Chiavari)

Ogni comune ha esigenze particolari, quindi è giusto che decida in modo autonomo. Il Tigullio deve essere ascoltato, e se fosse vero l’articolo di “Levante News” sarebbe un vero errore da parte di Bucci.

Sosteniamo i nostri Sindaci per un Tigullio unito e più forte.

Per Firmare la petizione cliccare sul link qua sotto

http://chng.it/RnMTyHcp