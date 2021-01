Lettere/ “Appalto rifiuti, che dicono i consiglieri regionali?”

Da Marco Marchi riceviamo e pubblichiamo

È di questi giorni la notizia che la città metropolitana di Genova in primis il sindaco Bucci, voglia imporre nel Tigullio come gestore unico per la raccolta dei rifiuti Amiu. Ora vorrei sapere dai Cons. Reg. Muzio e Cianci cosa ne pensano visto che dalle informazioni che sono state dette, sembra che questa operazione sia dettata dal fatto che bisogna coprire dei buchi di bilancio, tra l’altro si legge che Genova raggiunge il 35% di differenziata mentre nel Tigullio siamo al doppio e che le bollette a Genova aumenteranno del 20%. Probabilmente le notizie che si leggono non saranno corrette ed è per questo che, come semplice cittadino che deve fare quadrare i conti in famiglia, vorrei notizie più precise e puntuali dai consiglieri regionali del Tigullio. Grazie.