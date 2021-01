Incendio in una azienda agricola, 30 vigili del fuoco in azione

Dal Centro Documentazione e Comunicazione dei Vigili del Fuoco Genova riceviamo e pubblichiamo

Sono in corso le operazioni di spegnimento dell’incendio scoppiato nel tardo pomeriggio di oggi in località Vaglie, Propata. Ad andare a fuoco il fienile di una azienda agricola. Le operazione si presume proseguiranno a lungo dato il grosso carico di incendio presente all’interno. Infatti il magazzino era colmo di rotoballe di fieno destinate agli animali. Ingenti le forze in campo messe dal Vigili del fuoco. Trenta uomini sono al lavoro con diversi mezzi antincendio. Compromessa anche l’adiacente abitazione. Salva la stalla con gli animali.

Video https://youtu.be/jevAlpQwIeI