Editoria: da Camogli al Ponte, ecco Luciano Grasso scrittore

Dall’editore De Ferrari riceviamo e pubblichiamo. Luciano Grasso, autore del libro, è molto noto nel Golfo Paradiso dove ha iniziato il suo percorso nel mondo della sanità

Dietro le quinte (De Ferrari Editore)

Formato: 14 x 21 ; pag. 104 ; €: 13,90; ISBN: 978-88-5503-201-8

Cosa c’è dietro la costruzione del Ponte San Giorgio? Quali strategie organizzative si sono dovute metter in campo per realizzare dei team efficienti ed affiatati, in grado, in tempi straordinariamente rapidi, di ripristinare questo essenziale nodo di collegamento? In queste pagine, dalla viva voce di chi “c’era”, sono raccontate le vicende che hanno portato uomini e donne diversi per gusti, aspirazioni, età e formazione professionale, a lavorare l’uno a fianco all’altro, superando divergenze di vedute, ma in un confronto trasparente, uniti da un unico scopo comune, fino all’entusiasmo e al giusto orgoglio per il risultato raggiunto. Non solo cronaca, quindi, ma vita vissuta, anche con risvolti confidenziali, che mostra come si possa portare avanti un impegno estremamente gravoso perfino in un’epoca di pandemia, con tutto quello che comporta in termini di tutela dei lavoratori e della cittadinanza; un tema, questo, particolarmente caro all’Autore, da anni impegnato proprio nel settore sanitario.

Luciano Grasso (Genova 30 aprile 1950) dopo la laurea in giurisprudenza entra subito nel mondo della Sanità. È stato Direttore del personale in molte aziende ospedaliere, direttore regionale della Asl 1 imperiese, della Asl 3 genovese e direttore amministrativo dell’Ospedale Galliera. Ha lavorato con la Fondazione Don Gnocchi nell’ambito delle risorse umane e dal 2018 è consulente del sindaco di Genova per la salute e responsabile Ambiente della Struttura commissariale per la ricostruzione del ponte Morandi. Membro di consigli di amministrazione di molte strutture sanitarie è autore di molte pubblicazioni in tale ambito ed ha insegnato tecniche di management presso la Facoltà di Medicina dell’Università di Genova. Ha conseguito vari diplomi in organizzazione sanitaria presso l’Università Bocconi ed è stato relatore in più di 150 congressi. Dal mese di ottobre 2020 ricopre la carica di vicepresidente dell’Ospedale Gaslini.