Coreglia: il Campo 52 di Calvari nel “Giorno della Memoria”

Da Giorgio Getto Viarengo, per il Comitato organizzatore, riceviamo e pubblichiamo

Calvari Campo N° 52 – Manifestazione in ricordo della partenza verso Auschwitz degli ebrei reclusi nel campo del il 21 gennaio 1944.

Le nuove disposizione per il contenimento della pandemia, non ci permettono di confermare il tradizionale programma per la commemorazione.

Di conseguenza, la manifestazione del 21 gennaio 2021 – ore 10,30, sarà solo in presenza del Sindaco di Coreglia Ligure Ermano Noce e del Consigliere Metropolitano Elio Cuneo, non ci sarà nessuna partecipazione pubblica.

Con questo atto vogliamo ribadire il nostro ricordo per le vittime del campo, commemorare il significato del Giorno della Memoria, come impegno affinché quei drammatici fatti non si possano più ripetere.