Cogorno: corso per gestione impianti civili e industriali, 7 posti

Dal 18 gennaio 2021 alle ore 17:00 del 24 febbraio 2021 sono riaperte le iscrizioni al Corso IFTS “Tecnico per la gestione dell’installazione/manutenzione impianti civili e industriali” per n° 7 posti disponibili a completamento del gruppo classe precedentemente selezionato.

SEDE FORMATIVA

• Villaggio del Ragazzo – Corso IV Novembre 115 – San Salvatore di Cogorno

PROFILO PROFESSIONALE

La figura formata coniuga competenze di area meccanica, elettrica e in materia di controlli informatizzati. Essa sarà orientata a un profilo in grado di affrontare le sempre più complesse attività di installazione e di gestione manutentiva di impianti che richiedono conoscenze interconnesse fra il mondo della meccanica e quello dell’automazione, potendo così porsi quale supporto al percorso di adeguamento agli standard “4.0” che stanno affrontando le imprese.

DESTINATARI

Numero 20 disoccupati o occupati in possesso di uno tra i seguenti titoli di studio:

· Diploma di scuola secondaria di secondo grado

· Diploma professionale di tecnico

· Diploma di tecnico IeFP “Tecnico per l’automazione industriale” o “Tecnico per la conduzione e manutenzione di impianti automatizzati”.

L’accesso ai percorsi IFTS è consentito anche a coloro che sono in possesso dell’ammissione al quinto anno dei percorsi liceali, ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n.226, articolo 2, comma 5, nonché a coloro che non sono in possesso del diploma di Istruzione Secondaria Superiore, previo accreditamento delle competenze acquisite in precedenti percorsi di istruzione, formazione e lavoro successivi all’assolvimento dell’obbligo di istruzione di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n.139.

Tutti i requisiti vanno posseduti alla data di chiusura delle iscrizioni.

DURATA

· 1000 ore di cui 354 di stage presso aziende del territorio

CERTIFICATO DI SPECIALIZZAZIONE

Al termine del corso, gli allievi potranno conseguire il certificato il certificato di specializzazione tecnica superiore “Tecniche di installazione e manutenzione di impianti civili e industriali”.

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI

Gli interessati potranno scaricare la scheda informativa e la domanda di iscrizione dai siti www.itslaspezia.it e www.villaggio.org

La domanda di iscrizione (compilata e in regola con le vigenti normative sull’imposta di bollo) potrà essere consegnata presso la sede del Villaggio del Ragazzo negli orari indicati:

· Villaggio del Ragazzo, Corso IV Novembre, 115 – San Salvatore di Cogorno (GE) – Tel. 0185/375230; Orario ufficio: dal lunedì al giovedì 8-12 e 13-17, venerdì 8-12, sabato escluso.

In alternativa, permanendo le condizioni di emergenza sanitaria, la domanda di iscrizione (compilata e in regola con le vigenti normative sull’imposta di bollo) potrà essere trasmessa via e-mail all’indirizzo: segreteria.fp@villaggio.org. In questo caso l’utente dovrà scansionare o fotografare la domanda di iscrizione dopo averla debitamente compilata, sottoscritta e dopo aver apposto la marca da bollo (€ 16,00 nel rispetto della normativa fiscale nazionale dell’imposta di bollo) che dovrà essere annullata apponendo una sigla sulla stessa. Allegare copia del documento di identità.

TERMINI DI PRESENTAZIONE DOMANDA DI ISCRIZIONE

Riapertura bando a completamento del gruppo classe precedentemente selezionato dal 18 gennaio 2021 alle ore 17:00 del 24 febbraio 2021.

I candidati per essere ammessi al corso dovranno sostenere apposite prove attitudinali e in tale sede saranno verificati i requisiti soggettivi per la partecipazione al corso.

Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla relativa scheda informativa.

Progetto cofinanziato dall’Unione Europea P.O. Regione Liguria FSE 2014-2020 (asse III – istruzione e formazione).

L’attività sarà svolta nel rispetto di quanto definito dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

CONTATTI

• Telefono: 0185 375230

• Email: segreteria.fp@villaggio.org